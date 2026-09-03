В МГЮА опровергли сообщения об утечке персональных данных студентов и преподавателей

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Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) опроверг новости о вероятной утечке персональных данных студентов и преподавателей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе вуза.

Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что личные данные учащихся и сотрудников университета, в том числе фотографии, даты рождения и номера телефонов, могли оказаться в открытом доступе. В МГЮА провели проверку и не нашли подтверждений этим сообщениям.

В вузе также отметили, что фото преподавателей могут быть размещены на сайте учебного заведения в открытом доступе. Это предусмотрено статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которая обязывает образовательные организации обеспечивать информационную открытость. Таким образом, наличие снимков сотрудников на официальном портале не является признаком утечки данных.

Ранее в открытом доступе оказались персональные данные клиентов сети фитнес-клубов DDX Fitness. После этого компания начала внутреннюю проверку. Также были усилены меры информационной безопасности и проведены внеплановые мероприятия для защиты баз данных.

