Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 17:08

Технологии

В МГЮА опровергли сообщения об утечке персональных данных студентов и преподавателей

Фото: depositphotos/kasto

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) опроверг новости о вероятной утечке персональных данных студентов и преподавателей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе вуза.

Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что личные данные учащихся и сотрудников университета, в том числе фотографии, даты рождения и номера телефонов, могли оказаться в открытом доступе. В МГЮА провели проверку и не нашли подтверждений этим сообщениям.

В вузе также отметили, что фото преподавателей могут быть размещены на сайте учебного заведения в открытом доступе. Это предусмотрено статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которая обязывает образовательные организации обеспечивать информационную открытость. Таким образом, наличие снимков сотрудников на официальном портале не является признаком утечки данных.

Ранее в открытом доступе оказались персональные данные клиентов сети фитнес-клубов DDX Fitness. После этого компания начала внутреннюю проверку. Также были усилены меры информационной безопасности и проведены внеплановые мероприятия для защиты баз данных.

Читайте также


технологииобразованиеобществогород

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика