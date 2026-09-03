Младенец чуть не пострадал из-за выброшенной из окна бутылки в Люберцах

В ЖК "Томилино" в Люберцах бутылка, которую выбросили с верхнего этажа жилого дома, чудом не задела грудного ребенка, сообщает газета "Известия"

На опубликованных в Сети кадрах видно двух женщин, стоящих рядом с коляской. В этот момент с большой высоты вниз падает бутылка и разбивается на осколки. Младенец не пострадал, во время происшествия он находился на руках у одной из женщин.

Местные жители рассказали, что с верхних этажей этой многоэтажки периодически летят бутылки и пепельницы.

Ранее жители московского района Отрадное жаловались на соседей, которые выбрасывают мусор из окон. По их словам, уже два года на газоне перед домом часто лежат игрушки, посуда, лекарства, коробки и одежда.

