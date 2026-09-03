Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 18:46

Экономика

В Минфине сообщили о продаже разработчика "Мира танков"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Компания "Леста игры", являющаяся разработчиком "Мира танков", "Мира кораблей", Tanks Blitz и перешедшая в собственность государства летом 2025 года, может быть продана заинтересованному инвестору осенью текущего года. Об этом сообщил РБК замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, продажа будет прямой, без конкурсных процедур. Он отметил, что с управлением компанией все в порядке: для сохранения рыночного уровня оплаты труда и удержания специалистов были приняты специальные решения.

Оценка актива, как сообщил Моисеев, "очень дорогая", однако конкретную сумму он не назвал. Сделка, по его прогнозам, может состояться в сентябре–октябре после решения юридических вопросов.

В пресс-службе "Лесты" добавили, что информация входит в компетенции акционера.

Ранее создатели российской игры "Смута" объявили о выходе ее обновленной версии под названием "Смута 1612". Релиз игры состоялся 4 апреля 2024 года, а в основу сюжета лег роман Михаила Загоскина, опубликованный в 1829 году. Это экшен-RPG, которая погружает пользователя в атмосферу 1612 года.

Читайте также


экономикатехнологии

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика