В Минфине сообщили о продаже разработчика "Мира танков"

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Компания "Леста игры", являющаяся разработчиком "Мира танков", "Мира кораблей", Tanks Blitz и перешедшая в собственность государства летом 2025 года, может быть продана заинтересованному инвестору осенью текущего года. Об этом сообщил РБК замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, продажа будет прямой, без конкурсных процедур. Он отметил, что с управлением компанией все в порядке: для сохранения рыночного уровня оплаты труда и удержания специалистов были приняты специальные решения.

Оценка актива, как сообщил Моисеев, "очень дорогая", однако конкретную сумму он не назвал. Сделка, по его прогнозам, может состояться в сентябре–октябре после решения юридических вопросов.

В пресс-службе "Лесты" добавили, что информация входит в компетенции акционера.

Ранее создатели российской игры "Смута" объявили о выходе ее обновленной версии под названием "Смута 1612". Релиз игры состоялся 4 апреля 2024 года, а в основу сюжета лег роман Михаила Загоскина, опубликованный в 1829 году. Это экшен-RPG, которая погружает пользователя в атмосферу 1612 года.

