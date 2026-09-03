Рабочего засыпало зерном на ферме в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

В Саратовской области рабочий погиб, оказавшись под завалами зерна. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Трагедия произошла 3 сентября на территории фермерского хозяйства. Мужчина разгружал грузовик, когда его накрыло зерном. Спасти его не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее рабочий погиб при обрушении грунта траншеи во время реконструкции канализационных сетей в селе Сипавском Каменского района Свердловской области. По данным следствия, при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение краев водосточной траншеи. В результате обвала двух рабочих засыпало землей. Одному из них удалось выбраться самостоятельно.

Еще один инцидент произошел во Владивостоке, где двое мужчин, работавших на строительной площадке, погибли, сорвавшись с высоты. Несчастный случай произошел около улицы Невельского.

