Эксперт Грибкова: работу в выходные и отпуске следует заранее согласовать с руководством

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Сотруднику стоит заранее обсудить с руководством, в каких случаях во время отпуска он должен оставаться на связи. Об этом RT рассказала HR-эксперт Татьяна Грибкова.

Эксперт назвала распространенными ситуациями рабочие сообщения поздно вечером и просьбы оперативно подключиться к задаче в выходной или во время отпуска.

"В большинстве случаев не нужно брать на себя рабочие задачи в нерабочее время, однако важно учитывать обстоятельства и корректно обозначать свои границы. Чем больше сотрудник оправдывается, тем больше создается ощущение, что он должен доказать свое право на отдых", – сказала Грибкова.

Она посоветовала в таких случаях отвечать нейтрально. Например: "Сейчас я не смогу подключиться, вернусь к задаче завтра утром" или "Я сейчас в отпуске и смогу заняться этим после возвращения". Такие формулировки дают возможность решить ситуацию без конфликта.

Работа во время отпуска или выходных может создать проблемы не только со стороны трудовых отношений. В особенности это касается сотрудников, которые находятся за границей.

Эксперт пояснила: если для выполнения задачи нужны корпоративные сервисы, VPN, внутренние системы или защищенные каналы связи, у сотрудника может не быть технической возможности или разрешения пользоваться ими из другого государства.

Кроме того, при работе из общественного места существует риск случайно раскрыть служебную информацию, что часто запрещается трудовым договором. Работник не всегда может обеспечить необходимый уровень конфиденциальности во время рабочего звонка.

Специалист напомнила, что работа в выходные, праздничные дни и в период отпуска регулируется трудовым законодательством. Поэтому такие ситуации не должны становиться неформальной практикой, когда сотрудника просят "просто срочно подключиться". Исключением могут быть только экстренные случаи, когда проблему нельзя отложить до выхода на работу.

Эксперт добавила, что работодателю также важно учитывать не только право сотрудника на отдых, но и бизнес-контекст. Если человек уходит на несколько недель в разгар высокого сезона, команде необходимо заранее подготовиться к его отсутствию, передать задачи и определить замену. После продолжительного отпуска сотруднику также может понадобиться время, чтобы вернуться в рабочий ритм.

Если начальник регулярно пишет в нерабочее время, Грибкова рекомендует не ограничиваться отдельными отказами. По ее мнению, лучше заранее определить, какие ситуации считаются действительно экстренными, в каких случаях нужно оставаться на связи и как руководитель будет обозначать срочные задачи.

Ранее HR-директор Валентина Романова рассказала, когда предоставляется возможность получить деньги вместо отпуска. Компенсацию без увольнения могут выдать только за ту часть отдыха, которая превышает 28 календарных дней, поскольку в Трудовом кодексе запрещено заменять ежегодный оплачиваемый отпуск деньгами.