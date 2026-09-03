Финляндия предложила продлить закрытие границы с Россией до конца 2028 года

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Правительство Финляндии выступило с инициативой продлить закрытие границы с Россией до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

В ведомстве пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие "инструментализированной миграции" на восточной границе Финляндии. Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение.

В июне восточная граница Финляндии с Россией была закрыта до дальнейшего уведомления. Аналогичное решение было принято в апреле 2025 года.

При этом первые ограничения на пересечение границы начали вводиться со стороны Хельсинки в ноябре 2023-го. Тогда Финляндия обвинила Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе.

