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03 сентября, 18:24

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DPA: рост цен на нефть привел к подорожанию бензина в Германии

Рост цен на нефть привел к подорожанию бензина в Германии

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

В Германии зафиксирован рекордный рост цен на бензин, вызванный повышением стоимости нефти на фоне обострения конфликта между США и Ираном, сообщает RT со ссылкой на DPA.

По данным немецкой автомобильной ассоциации ADAC, 2 сентября литр бензина E10 в среднем по Германии стоил 2,215 евро, что превысило предыдущий рекорд марта 2022 года в 2,203 евро.

На рост цен могло повлиять возобновление атак США на Иран, что вызвало ответные действия и привело к эскалации.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что применение ядерного оружия против Исламской Республики исключено, поскольку для этого нет никаких причин. Он также охарактеризовал конфликт с Ираном как "относительно небольшую войну".

При этом Трамп отмечал, что военный конфликт с Ираном завершится "довольно скоро", и подчеркнул, что Ормузский пролив уже открыт и через него проходит множество судов.

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