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01 сентября, 21:54

Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если он будет отвечать на атаки США

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что Иран прекратит существование, если продолжит отвечать на удары со стороны США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома подчеркнул, что на удары Тегерана Вашингтон будет отвечать намного сильнее.

Ранее Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Исламской Республики. По его словам, для такого шага нет никаких оснований. Кроме того, он отметил, что считает конфликт с Ираном "относительно небольшой войной".

Вместе с тем президент США заявлял, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". Он обратил внимание, что Ормузский пролив уже открыт и через него проходит много судов.

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