Путин предложил Пашиняну дать выбор народу Армении в вопросе вступления в ЕС

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Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке предложил предоставить армянскому народу выбор в вопросе вступления в Евросоюз и спросить у людей, чего они хотят.

По словам главы государства, чем быстрее Армения определится, тем лучше, поскольку России надо понять, как развивать отношения дальше.

"Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в ЕврАзЭС и в ЕС", – подчеркнул российский лидер.

При этом он обратил внимание, что Москва выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Ереваном, что отвечает коренным интересам России и армянского народа.

24 августа Пашинян сообщил, что Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на членство в ЕС. С его слов, проведение референдума по вопросу вступления республики в союз будет иметь смысл, когда обсуждение дойдет до реперной точки и Ереван сможет начать подготовку дорожной карты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, подав заявку на вступление в ЕС, Армения навредит сама себе, поскольку нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствуют правовой базе ЕС, и устранение этих противоречий создаст для Еревана серьезные проблемы.

