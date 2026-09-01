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01 сентября, 20:33

Происшествия

Посольство РФ сообщило об эвакуации 26 россиян из КНР в Непал

Фото: beijing.mid.ru

Еще 26 россиян эвакуированы из Тибета через КПП Чжанму в Непал. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал посольства России в Китае.

По информации дипмиссии, число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 1 058, а пропавшими без вести числятся около 3,9 тысячи человек.

Тем временем у 20 банков страны в результате ЧП смыло сейфы с золотом и деньгами, отмечает "Газета.ру" со ссылкой на The Times of India. Местная полиция сейчас ведет их поиски.

Заместитель генерального инспектора полиции Аби Нараян Кафле рассказал, что банки в Расуве, Дхадинге и Читване оказались сильно повреждены. Теперь многие сейфы либо смыты, либо находятся под слоем ила. Он уточнил, что некоторые из них уже были вскрыты, а наличные похищены.

Вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение произошло в Непале 26 августа. Из-за этого были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Кроме того, 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро. В результате местные власти ввели режим повышенной готовности.

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