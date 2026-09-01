Поезда МЦД-3 и Казанского направления МЖД задерживаются по техпричинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда МЦД-3 и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием в обе стороны по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

По данным перевозчика, причиной стала вынужденная остановка состава № 6846 Москва – Черусти на перегоне Перово – Люберцы. Поезда временно следуют по соседним путям.

МЖД делает все для восстановления движения по графику.

Днем 1 сентября поезда уже задерживались на Казанском направлении МЖД. В период с 10:36 до 11:28 было затруднено движение составов по первому пути на перегоне Перово – Люберцы-1. Они двигались по соседним путям без остановок, за исключением станции Выхино.

