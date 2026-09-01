Рособрнадзор предупредил о рассылке дезинформирующих писем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Рособрнадзор обратил внимание образовательных организаций на участившиеся случаи рассылки дезинформирующих писем от имени ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В надзорном ведомстве пояснили, что информирование о действиях и решениях должностных лиц происходит через официальные госинформационные ресурсы: Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Рособрнадзор не пользуется другими способами рассылки для уведомления о проведении проверок и иных надзорных мероприятиях.

"Будьте бдительны! Проверяйте информацию только в официальных источниках и не поддавайтесь на уловки мошенников", – говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало при возникновении сомнений самим обращаться в Рособрнадзор через официальные каналы связи.

Ранее злоумышленники запустили фишинговый ресурс, имитирующий образовательную платформу. Педагогам предлагают зарегистрироваться на ней под предлогом внесения данных об успеваемости учеников. После ввода кода из СМС информация попадает к мошенникам, которые используют ее в своих целях.

