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01 сентября, 18:46

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Reuters: российские удары заблокировали морские порты Украины

Российские удары заблокировали морские порты Украины – СМИ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Украинские морские порты оказались фактически заблокированы из-за российских ударов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Reuters.

Как говорится в материале, ранее через морские гавани проходило порядка 90% экспортных грузов Украины. Из-за нарушения их работы Киеву пришлось перестраивать логистику.

Уточняется, что часть поставок перенаправили на порты в дельте Дуная, однако их пропускная способность значительно ниже прежней. Также некоторые экспортные потоки перевели на железнодорожные пограничные переходы на западе Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили патрульный катер типа "Тарантул" в порту Одесса. По информации ведомства, судно обеспечивало безопасность на переходе морем и в местах разгрузки ВСУ.

Вместе с тем в порту Измаил Вооруженные силы России уничтожили причальный терминал, который обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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