Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне введения временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Пассажиров предупредили, что в связи с изменением режима работы аэропорта могут быть корректировки в расписании рейсов. Их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло гавани.

В свою очередь, аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили работу после обслуживания рейсов по согласованию. В настоящее время они принимают и отправляют воздушные суда в обычном режиме.

Ограничения уже вводились в аэропорту Внуково утром 1 сентября. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Позже их отменили.

