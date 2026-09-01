Аэропорт Внуково вновь перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный аэропорт Внуково вновь перешел на прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были приняты в связи с действующими в районе аэропорта временными ограничениями на использование воздушного пространства. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Соответствующая информация появится на онлайн-табло гавани.

Ограничения вводились в аэропорту Внуково несколько раз 1 сентября. При этом вечером меры затронули и Шереметьево. Спустя время запреты сняли.

Кроме того, ограничения объявили в аэропорту Домодедово. В связи с этим гавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

