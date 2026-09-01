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01 сентября, 19:14

Политика

В МИД ФРГ заявили о закрытии Русского дома в Берлине

Фото: ТАСС/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине и о закрытии российского генконсульства в Бонне, передает телеканал Phoenix.

Заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной атаке дронов в аэропорту Лейпцига, которую немецкие власти связали с российской разведкой.

По его словам, генконсульство РФ в Бонне закроется 18 сентября. Эти меры входят в пакет ответных действий правительства ФРГ на инцидент с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига в начале августа. Вадефуль сказал, что они направлены на укрепление безопасности Германии.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Из-за этого воздушная гавань остановила рейсы и перенаправила прибывавшие самолеты в другие города.

По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки. Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения.

Позднее немецкая полиция нашла в том же аэропорту еще один БПЛА, а также некое вещество – предположительно, около 50 граммов бризантного гексогена.

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