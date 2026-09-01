Ливни интенсивностью до 5 литров воды на метр обрушатся на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

В Москве во вторник, 1 сентября, ожидаются ливни интенсивностью до 5 литров воды на метр площади, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на среду, 2 сентября, регион окажется под влиянием грозового фронта. Днем возможен кратковременный дождь, скорость ветра повысится до 13 метров в секунду. В связи с притоком полярного воздуха температура опустится до отметок 19–22 градуса.

При этом 1 сентября в Москве было по-июльски тепло, воздух прогрелся до 25 градусов. Такая погода в День знаний бывает в среднем не чаще одного раза в 6–7 лет, отметил Тишковец, однако вечером возможен кратковременный дождь.

К выходным, 5–6 сентября, погода окончательно испортится: столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов, а на следующей неделе станет еще холоднее.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили о непогоде с 17:00 до 22:00 1 сентября. В связи с этим рекомендовано быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кроме того, 2 сентября в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления юго-западного ветра. Такое же предупреждение действует и для Московской области.

