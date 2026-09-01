Большинство социальных выплат для семей в Москве можно оформить онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве действует комплексная система поддержки семей с детьми, включающая выплаты, льготы и подарки при рождении. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Число многодетных семей в Москве за последние 15 лет выросло почти в четыре раза и превысило 250 тысяч. В таких семьях воспитываются почти 640 тысяч детей. Город предоставляет им комплексную поддержку: ежемесячные выплаты, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное питание в школах и детских садах, бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатную парковку.

Помимо этого, при рождении ребенка родители получают подарочную коробку "Наше сокровище" с 50 предметами ухода либо денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Предусмотрены единовременные выплаты: 8 157 рублей на первенца, 21 498 рублей на второго и последующих детей, а также дополнительно 74 121 рубль при рождении троих и более.

Молодые родители до 36 лет могут получить дополнительное пособие: 126 710 рублей за первого ребенка, 177 394 рубля за второго и 253 420 рублей за третьего.

Семьи с невысоким доходом могут оформить ежемесячное пособие на детей до 18 лет в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума – от 10 952 до 21 903 рублей в месяц. При назначении учитываются доходы и имущество семьи, а для ежемесячного пособия также оцениваются поступления на счета. Детям участников специальной военной операции выплаты назначаются без оценки нуждаемости.

Для многодетных семей предусмотрены ежемесячные компенсации: на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни – 1 782 рубля для семей с тремя и четырьмя детьми и 2 226 рублей для семей с пятью и более; на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 1 550 и 3 098 рублей соответственно; за телефон – 292 рубля; на продукты питания для детей до трех лет – 1 004 рубля. Также выплачивается компенсация на школьную форму, в 2026 году она составляет 14 827 рублей на ребенка.

Семьям с пятью и более детьми дополнительно выплачивается 2 672 рубля в месяц на товары детского ассортимента. Для семей с 10 и более детьми предусмотрены ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего (до 23 лет для студентов) в размере 2 226 рублей, ежегодные выплаты к Международному дню семьи – 29 651 рубль и Дню знаний – 44 473 рубля. Многодетные матери, вышедшие на пенсию, получают ежемесячную выплату в размере 29 651 рубля.

"Вопрос демографии – один из важнейших для нашей страны и безусловный приоритет государственной политики. Мы понимаем: чтобы рождаемость росла, семья должна чувствовать реальную поддержку и уверенность в завтрашнем дне. И Москва делает все возможное, чтобы создать для этого максимально комфортные условия. Важно и то, что помощь становится доступнее: большинство выплат и льгот можно оформить онлайн", – подчеркнула руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

Получить статус многодетной семьи можно онлайн на портале mos.ru. При рождении третьего ребенка, если старшие дети не достигли 18 лет (или 23 лет при очном обучении), семье присваивается статус и выдается цифровое удостоверение с QR-кодом. Оно доступно в личном кабинете на mos.ru, в приложении "Мой id" или в виде PDF-файла. Также можно получить бумажное удостоверение в центрах госуслуг "Мои документы".

В Москве более двух лет работает Социальное казначейство – единый центр по предоставлению мер социальной поддержки. Специалисты назначают более 100 видов льгот, пособий и выплат. Москвичи могут получить дистанционную консультацию через сервис "Не выходя из дома" за 15 минут. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Также действует единый контакт-центр по телефону 8 (495) 870-44-44.

Ранее почетный знак "Родительская слава города Москвы" присвоили 15 семьям столицы. Он вручается семьям, в которых воспитываются не менее пяти детей. При этом младшему ребенку должно быть не меньше пяти лет, супругам нужно официально состоять в браке и проживать в Москве более 10 лет.

