В ОП предложили ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн руб

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В России необходимо модернизировать программу материнского капитала путем введения выплаты для многодетных в размере 1 миллиона рублей. Соответствующую инициативу высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, при рождении второго ребенка выплату следует назначать в том же размере, как если бы средства на первого ребенка не предоставлялись. Многодетный же капитал предлагается выплатить при рождении третьего или последующих детей.

Материнский капитал остается главным инструментом демографической политики, отметил он, напомнив, что за первые 10 лет программы, запущенной в 2007 году, механизм дал результаты – родилось около 3 миллионов детей. Однако сейчас систему требуется актуализировать.

В частности, в связи с длительной неиндексацией покупательная способность по приобретению жилья маткапитала существенно снизилась. Рыбальченко пояснил, что сейчас 90% полученных средств направляется на приобретение недвижимости, но если раньше на эти деньги можно было купить 8 квадратных метров жилья, то теперь – около 5 "квадратов".

В этом контексте он подчеркнул, что меры поддержки семей должны приниматься комплексно, во всех сферах, включая информационную.

"Это должна быть единая программа поддержки", – заключил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной и расширить ее использование. Как отметил автор инициативы, депутат Сергей Миронов, гражданам необходимо предоставить те ресурсы, которые им действительно нужны. Например, поскольку многие семьи не готовы брать ипотеку, льготу нужно разрешить тратить на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля.