Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Московский аэропорт Домодедово временно перешел на работу в особом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что прием и выпуск воздушных судов осуществляется только при одобрении уполномоченных органов.

Такие меры связаны с тем, что в районе авиагавани временно действуют ограничения на полеты.

Ранее аналогичные временные ограничения уже вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. Однако вскоре веоздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.