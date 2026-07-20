В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В авиагаванях Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничительные меры действовали для обеспечения безопасности полетов.

Остальные московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Решение о введении ограничений было принято на фоне массированной беспилотной атаки на Москву и Подмосковье.

Сергей Собянин сообщал, что с вечера 19 июля до утра 20 июля в небе над столичный регионом было зафиксировано более 400 вражеских дронов.