20 июля, 18:55Транспорт
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В авиагаванях Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничительные меры действовали для обеспечения безопасности полетов.
Остальные московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Решение о введении ограничений было принято на фоне массированной беспилотной атаки на Москву и Подмосковье.
Сергей Собянин сообщал, что с вечера 19 июля до утра 20 июля в небе над столичный регионом было зафиксировано более 400 вражеских дронов.
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