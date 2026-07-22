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22 июля, 09:56

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АГН "Москва": водитель экскаватора разбил витрину магазина ковшом на западе столицы

В Москве водитель экскаватора разбил витрину магазина ковшом

Фото: 123RF.com/aydo8

Водитель экскаватора повредил ковшом витрину магазина цветов в районе Проспект Вернадского в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, инцидент произошел около 04:00 в доме 33 на улице Коштоянца. Когда полиция приехала на место ЧП, мужчина попытался уехать на спецтехнике. Однако правоохранительные органы его задержали.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее ДТП произошло в Казани. Там мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с машиной и сбил двух пешеходов.

Водитель экскаватора разбил витрину цветочного магазина в Москве

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