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22 июля, 11:50

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Эксперт Халимов: подростки могут прыгать с парашютом с 14 лет при согласии родителей

Эксперт раскрыл, в каком возрасте подросток может прыгать с парашютом

Фото: 123RF.com/alexmama

Подростки могут прыгать с парашютом с 14 лет при наличии нотариально заверенного согласия родителей. Об этом заявил News.ru эксперт по фитнесу Эмиль Халимов.

"В России прыжки с парашютами выполняются по федеральным авиационным правилам. Самостоятельно прыгают с 18 лет, а подростков с 14 лет допускают при нотариальном согласии родителей", – сказал Халимов.

Кандидат может прыгать вместе с инструктором с высоты 3,5–4 тысячи метров. В этом случае свободное падение происходит на скорости примерно 200 километров в час и продолжается около 50 секунд. Халимов подчеркнул, что инструктор должен пройти спецподготовку и иметь на счету более тысячи прыжков.

Второй вариант предполагает прыжок без специалиста с круглым парашютом с высоты 800–900 метров. Сначала кандидат проходит наземную подготовку, которая может длиться несколько часов. При падении парашют раскрывается с помощью вытяжной веревки, приземление требует правильной группировки ног.

Говоря об ограничениях по здоровью, Халимов указал, что болезни сердца, недавние переломы и операции требуют дополнительной консультации с врачом. Вес кандидата должен быть в пределах 45–95 килограммов. Для прыжков он посоветовал выбирать аэродромы ДОСААФ и клубы с действующим сертификатом.

Эксперт также порекомендовал заранее узнавать о ресурсе парашютных систем и о страхующем приборе, который раскрывает запасной купол на определенной высоте.

Ранее сообщалось, что спортсмен-экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни на территории "Москва-Сити". Как рассказали в Росмолодежи, это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.

Спортсмен прыгнул с парашютом с башни в деловом центре "Москва-Сити" в честь Дня России

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