В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее их вводили для обеспечения безопасности полетов. На данный момент аэропорт работает штатно.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов, актуальные данные появились на табло авиагавани.

До этого Сергей Собянин сообщал о нейтрализации над столичным небом 16 вражеских дронов. Всего за сутки в сторону Московского региона было выпущено свыше 250 БПЛА, значительную часть из которых ПВО нейтрализовала на дальных подступах.