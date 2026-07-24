Нутрициолог Романова рекомендовала не сочетать дыню с мороженым и сыром

Дыня несовместима с большинством продуктов питания из-за высокого содержания простых углеводов, предупредили эксперты. Что еще важно знать о ней перед употреблением, выяснила Москва 24.

Отдельный прием пищи

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дыня на 90% состоит из воды, поэтому хорошо регулирует водный баланс в жару. Она богата витамином С и бета-каротином (витамин А), поддерживающими иммунитет, а также калием и магнием, необходимыми для работы сердца и регуляции артериального давления, рассказала Москве 24 эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова.

Однако при этом нельзя считать ее полноценной заменой овощам и фруктам из-за высокого содержания углеводов, представленных фруктозой.





Елена Романова эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Дыня содержит большое количество простых углеводов, поэтому переваривается она значительно быстрее, чем продукты, богатые белками и жирами. С точки зрения пищеварения, дыню рекомендуется есть как самостоятельный прием пищи за час до основного – обеда, ужина и так далее.

Часто в летний период дыню совмещают с молочными продуктами, особенно сливками, для приготовления коктейлей и мороженого, либо покупают ее в качестве десерта к шашлыку или жареной рыбе. Эксперт отметила, что сочетать дыню с такими продуктами питания не рекомендуется, так как это спровоцирует сильную тяжесть.

По словам нутрициолога, богатая быстрыми углеводами дыня не сочетается с животными жирами, в том числе жирными молочными продуктами, сырами. Употребление такой еды вместе увеличит нагрузку на пищеварительную систему.

"В целом дыню достаточно употреблять два раза в неделю. Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса, чтобы не спровоцировать скачков сахара в крови", – отметила эксперт.

При выборе дыни в магазине или на рынке Романова посоветовала обращать внимание на внешний вид: хвостик плода и сама дыня должны быть сухими, без трещин и вмятин, тем более без каких-либо следов гнили и грибка. Также у хорошей дыни должен быть приятный и нерезкий сладкий аромат.

"Разрезанный плод нужно съесть в течение 24 часов, но при условии, что кусочки хранились в холодильнике, накрытые пленкой. До разрезания дыню можно хранить при комнатной температуре примерно 5 дней", – рассказала нутрициолог.

При этом дыню лучше есть свежей, а не приготовленной. Максимум можно сделать ее частью фруктового салата без молочной заправки, добавила Романова.

Вплоть до аллергии

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова добавила, что дыня богата пищевыми волокнами, растворимыми пектинами и нерастворимой клетчаткой, а также выполняющими антиоксидантные свойства флавоноидами и каротиноидами.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук В 100 граммах свежей дыни содержится примерно 35 килокалорий, которые включают в себя 0,6 грамма белка, 0,3 грамма жиров и 7,4 грамма углеводов, 0,9 грамма клетчатки, а более 90% массы – это вода.

По словам врача, рекомендуемая суточная порция для здорового взрослого составляет до 300 граммов за один прием, максимум – до 500 граммов в сутки.

"Всю эту порцию надо разделить на несколько маленьких приемов, чтобы минимизировать побочные эффекты для желудочно‑кишечного тракта, так как сахар и пищевые волокна могут вызвать расстройство кишечника", – отметила диетолог.

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта, но нельзя делать это натощак, так как сахар и клетчатка могут спровоцировать вздутие.

При этом в ряде состояний употребление дыни противопоказано. От этих плодов лучше отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ: при эрозивно‑язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при обострении хронического панкреатита, а также при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием диареи. В этих случаях дыня может усугубить симптомы и негативно действовать на слизистую.

Также из‑за высокого содержания простых углеводов нужно с осторожностью употреблять этот десерт при сахарном диабете второго типа.

"Дыня содержит значительное количество калия, и при нарушении функции почек может способствовать электролитному дисбалансу. Кроме того, следует быть осторожными людям с низким артериальным давлением: дыня обладает мягким мочегонным эффектом, который у гипотоников может дополнительно понижать давление", – добавила врач.

На дыню также может быть аллергия, отметила Русакова. Часто она является перекрестной и свидетельствует о том, что есть реакция на пыльцу березы и другие тыквенные. Клиническими проявлениями аллергии на дыню является зуд, жжение и покалывание языка, отек слизистой и крапивница. Также все это может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей, кашлем и ринитом. В случае появления признаков аллергии от продукта нужно отказаться и обратиться к врачу, подытожила Русакова.