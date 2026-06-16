Диетолог Русакова: переедание черешни грозит обострением гастрита и панкреатита

С наступлением летнего сезона в России упали объемы продаж черешни, при этом цены на нее выросли, сообщили аналитики. Во сколько обойдется покупка плодов в столице и что нужно знать об их употреблении, разбиралась Москва 24.

Ягодный вопрос

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объемы продаж черешни сократились в России с 25 мая по 9 июня в среднем на 15% на точку. Как отметил "Коммерсант" со ссылкой на экспертов, доля отечественных плодов в ассортименте розничных сетей составляет 30%, остальное приходится на импорт. Чаще всего черешню везут из Турции, Узбекистана и Азербайджана. При этом в компании "Магнит" подчеркнули, что на урожай из первых двух стран повлияли осадки, а 10–15% черешни ранее поступало из Армении, но сейчас эти поставки ограничены.

Параллельно средняя цена на черешню выросла в конце мая – начале июня 2026-го на 11% год к году, до 598 рублей за килограмм, отметили аналитики "Чек Индекса". В свою очередь, эксперты компании "Эвотор" зафиксировали более значительный рост – на 31% до 847 рублей.

Покупатели тоже фиксируют стоимость и выкладывают это в Сеть. Например, в онлайн-сервисе "Самокат" на данный момент самое бюджетное "лукошко" весом 250 граммов обойдется в 289 рублей, причем страна- производитель не указана. 350 граммов черешни из Узбекистана будут стоить уже 569 рублей.

В "Яндекс лавке" 500 граммов краснодарской черешни можно найти за 619 рублей, а азербайджанской в таком же объеме – за 569. В свою очередь, за сорт "бычье сердце" нужно будет заплатить больше – 519 рублей за 250 граммов. В сетевых магазинах цены ниже: например, в "Дикси" 700 граммов сезонной черешни стоят 420 рублей, а в "Магните" – 627.

В свою очередь, на Преображенском рынке цена розовой черешни начинается от 439 рублей за 250 граммов, а отборная ягода из Узбекистана в таком же объеме обойдется в 292 рубля.

При этом есть точки, где цена в разы превышает все перечисленные варианты. Например, на Даниловском рынке 1 килограмм черешни стоит 5 000 рублей, а на Черемушкинском за ягоду из Чили придется заплатить 3 662 рубля за 500 граммов.

В разгар сезона к торговле присоединились и частные продавцы, которые каждый день оставляют объявления на онлайн площадках. На одной из них черная черешня обойдется в 890 рублей за килограмм, а вот Подмосковная – от 350 рублей за килограмм. В свою очередь, крымские плоды продают по 580 рублей за тот же объем.

Источник магния и железа

При покупке черешни нужно обращать внимание на ее внешний вид: она должна быть объемной, с ярким насыщенным цветом, соответствующим сорту (желтый, темно-бордовый или розовый), рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она отметила, что повреждения, трещины и вмятины недопустимы, поскольку могут способствовать инфицированию плодов.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Черешня должна быть сухой – влажная содержит грибы и бактерии. Плодоножка, то есть стебель, который соединяет плод с материнским растением, служит признаком свежести: коричневая или сухая указывает на длительное хранение или перезревание. У свежей ягоды плодоножка зеленая и эластичная. При выборе также обязательно стоит обращать внимание на запах: он должен быть свежий, ягодный, без признаков брожения.

Эксперт также предупредила, что черешня быстро впитывает тяжелые металлы и выхлопные газы, поэтому покупать ее вдоль трасс не рекомендуется.

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям, проявляющимся диареей, температурой, обезвоживанием и проблемами с пищеварением. Кроме того, поврежденные или плохо вымытые ягоды могут содержать возбудителей сальмонеллеза, гельминтов и личинки насекомых.

"Очень важно покупать продукт в местах с санитарным контролем и наличием сертификационных документов. Допустимая норма употребления для взрослого – до 300 граммов в сутки. При проблемах с углеводным обменом (сахарный диабет) – не более 120 граммов, предпочтительно выбирать несладкие сорта, чтобы контролировать уровень глюкозы и избегать скачков сахара", – указала Русакова.

В то же время из-за высокого риска аллергических реакций и опасности удушья косточкой детям до двух лет давать черешню не рекомендуется. Врач уточнила, что содержащиеся в ягоде клетчатка и органические кислоты способны также вызвать повышенное газообразование, колики и расстройство желудка. В связи с этим продукт стоит вводить в рацион ребенка только по рекомендации педиатра. После двух лет черешню стоит давать маленьким порциями (по одной-две штуки), также после консультации со специалистом.

"В свою очередь, у взрослых переедание черешни может проявляться метеоризмом, диареей, тяжестью, повышением уровня глюкозы (особенно при нарушении толерантности), обострением гастрита и панкреатита из-за фруктовых кислот, а также индивидуальной непереносимостью и аллергией", – подчеркнула эксперт.

Однако, если соблюдать норму, черешня очень полезна: она содержит витамины групп B, C и A, а также комплекс минералов, включающий магний, железо, йод, медь, цинк и калий. Кроме того, темные сорта особенно богаты антиоксидантами – антоцианами и кверцетином, что благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, отметила эксперт.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также плоды в целом помогают при запорах за счет содержания клетчатки, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, способствуют нормализации сна благодаря мелатонину. Еще они укрепляют иммунитет, обладают омолаживающим действием и мягким мочегонным эффектом, что особенно полезно при склонности к отекам. Биологически активные вещества в составе благотворно влияют на работу мозга и улучшают память.

Эксперт предупредила, что черешню не рекомендуется употреблять при острых заболеваниях, особенно при обострении панкреатита и гастрита с повышенной кислотностью. Продукт создает нагрузку на поджелудочную железу, что может спровоцировать воспаление, усилить боли, вызвать тошноту, рвоту и диарею, разъяснила она.

Вместе с тем врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил Москве 24, что при возникновении пищевой реакции после употребления черешни нужно промыть желудок.

"Важно выпить литр воды порциями по 200 миллилитров через каждые 5–10 минут, а затем вызвать рвоту – это позволяет наполнить орган и спровоцировать его быстрое сокращение. После промывания необходимо принять любой сорбент (например, активированный уголь или его аналоги) в соответствии с инструкцией для нейтрализации токсического действия. Если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу", – рассказал он.

В случае аллергии выполняются те же манипуляции, но после приема сорбента дополнительно нужен антигистаминный препарат: при этом крайне важно проконсультироваться со специалистом, поскольку реакция может быть перекрестной, заключил врач.