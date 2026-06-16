Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский утром во вторник, 16 июня. Их также ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево.

Такие решения были приняты на фоне попыток атак вражеских беспилотников на регион, которые начались утром того же дня. Всего в столичном регионе было уничтожено 60 дронов.