Собянин сообщил об уничтожении уже 60 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали 25 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр.

Атака БПЛА на столицу началась утром во вторник, 16 июня. В настоящее время в столичном регионе уничтожено 60 вражеских дронов.

В связи с этим аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Авиагавани Внуково, Домодедово и Жуковский не принимают и не выпускают самолеты.