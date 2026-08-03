Трамп заявил, что США и Иран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа

Фото: legion-media.com/White House Photo/Alamy Live News/Molly Riley

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о возобновлении полного судоходства в Ормузском проливе к 4 августа, сообщил в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Американский лидер также указал, что переговоры являются "последним шансом" для Ирана.

"Это последний для них шанс подписать хороший документ", – цитирует американского лидера ТАСС.

Армия США в ночь на 30 июля провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Затем Трамп заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения.

По данным СМИ, он пошел на такой шаг после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи принял компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению работы Ормузского пролива.

