Трамп отменил запланированный удар по Ирану ради сделки

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Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Иран и другие страны Ближнего Востока только что обратились к нам с просьбой воздержаться от любого нападения, поскольку достигнута договоренность об общих условиях соглашения", – написал Трамп.

По его словам, соглашение включает в себя немедленное и полное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана.

"Исходя из этой просьбы, я согласился, ради будущего блага всего мира, а также ради выживания успешного и процветающего Ирана, отменить нападение при условии, что удастся быстро заключить соглашение. Израиль присоединяется ко мне в этом обязательстве", – заключил Трамп.

Армия США провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Взрывы прогремели сразу в нескольких городах и провинциях на юго-западе Ирана. В частности, на острове Кешм один из снарядов попал по жилому дому, под завалами оказались два человека.

Трамп угрожал, что американские военные могут уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг (Пикакс), если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном.