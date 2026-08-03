Неизвестные обстреляли подростков из ракетницы в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает группу молодых людей, подозреваемых в нападении на двух подростков. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Вавиловых. По предварительным данным, между 15-летним и 16-летним подростками с одной стороны и неизвестными с другой возник конфликт. Один из нападавших несколько раз выстрелил в сторону несовершеннолетних из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а также распылил перцовый баллончик. После этого злоумышленники скрылись.

На место происшествия прибыли полицейские. Одного из подростков доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Стерлитамаке полиция задержала 15-летнюю девочку, которая ранила ножом двух подруг. Инцидент произошел в одной из квартир города, где школьницы распивали алкоголь в отсутствие взрослых.

Пострадавших доставили в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.