В Британии предложили ограничить разведение бульдогов и такс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

Общественная организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) предложила ограничить в Великобритании разведение 67 пород собак. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Daily Express.

Мера может коснуться таких пород, как бульдог, такса, чихуахуа. Причиной выдвижения подобной инициативы стали проблемы со здоровьем, которые связаны с селекцией животных по определенным внешним признакам.

В частности, отмечается, что у собак с укороченной мордой (мопсы, французские бульдоги) часто встречаются заболевания: бывают трудности с физической активностью и проблемы с дыханием.

Кроме того, у такс из-за коротких лап и длинной спины возможны заболевания межпозвоночных дисков, из-за чего существует риск паралича. При этом у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей нередко встречается состояние, при котором размер мозга не соответствует объему черепа. Это в дальнейшем вызывает хронические боли у животного.

Как уточнили в СМИ, инициатива не предполагает запрет на владение указанными породами, она лишь меняет подход к разведению собак. Депутаты парламента королевства также не подтвердили намерение властей ввести тотальные ограничения для желающих завести этих питомцев.

Сейчас в Великобритании нельзя содержать пять пород собак, в том числе японских тоса-ину и питбультерьеров. При этом животных могут изъять у хозяев при внешнем сходстве с запрещенными разновидностями.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года в России введут обновленные правила перевозки багажа и животных в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. В частности, в легковом такси будет разрешена перевозка собак в намордниках, при наличии поводков и подстилок. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в контейнере с глухим дном.