Патриарх Кирилл возглавит общемосковский крестный ход 6 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит ежегодный общемосковский крестный ход, который состоится 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха.

Крестный ход пройдет в день соборной памяти Московских святых. Перед его началом патриарх совершит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Маршрут крестного хода останется таким же, как в 2025 году: от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал.

На пути следования запланирована остановка с пением молебна перед святынями на повороте с набережной к Хамовническому валу. После этого крестный ход продолжится до врат Новодевичьей обители, где святыни установят для поклонения. В пресс-службе патриарха уточнили, что мероприятие проводится по благословению предстоятеля РПЦ и по согласованию со столичными властями.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что православие стало одной из основ национальной идентичности и суверенитета России. Кроме того, оно стало источником формирования духовно-нравственных, семейных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. По его словам, РПЦ вносит значимый вклад в консолидацию общества.

