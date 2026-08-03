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03 августа, 18:00

Спорт

Сборной России по футзалу присудили победу над новозеландцами из-за отказа играть

Фото: 123RF.com/luckymony

Сборной России по футзалу присудили победу над командой Новой Зеландии со счетом 3:0 из-за отказа соперника от участия в матче. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча должна была состояться в понедельник, 3 августа, в 14:00 по московскому времени. Причины, по которым новозеландская сторона не стала проводить игру, не уточняются. Организаторы засчитали российской команде техническую победу.

Матч проходил в рамках турнира Continental Futsal Championship, который с 1 по 6 августа принимает Бангкок. В следующей игре россияне встретятся с командой Афганистана 5 августа.

Главный тренер сборной России Бесо Зоидзе в беседе с ТАСС отметил, что сборная Новой Зеландии решила отказаться от матча за 3 часа до его начала. По его словам, российские игроки уже полностью разобрали предыдущий матч и провели индивидуальные беседы.

"Для всех нас это сильный удар. Когда тебе сообщают об отмене игры за три часа до стартового свистка, это сложно принять эмоционально", – заявил Зоидзе.

Тренер отметил, что команду удивляет сам механизм произошедшего: турнир был зарегистрирован заранее, все сборные и федерации дали согласие. При этом, несмотря на внезапную отмену, наставник сборной оценил реакцию команды как максимально профессиональную.

Ранее российские прыгуны стали вторыми на командных соревнованиях чемпионата Европы по водным видам спорта. Состязания состоялись в Париже, на них спортсменам удалось набрать 385,80 балла. Первое место заняла команда Италии с результатом 410,60 балла. Третьими стали украинские прыгуны.

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