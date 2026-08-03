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03 августа, 17:15

Шоу-бизнес

Рэпер Птаха обжаловал привлечение к ответственности за пропаганду наркотиков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) подал апелляцию на постановление об административном правонарушении, касающимся пропаганды наркотиков. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что жалоба поступила в Никулинский районный суд столицы. Адвокат Птахи отметил, что в деле нет надлежащих доказательств распространения материалов именно певцом.

16 июля Никулинский суд Москвы назначил рэперу Птахе штраф в размере 80 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в Сети. Певец присутствовал на заседании, но не признал вину в правонарушении.

Отмечается, что дело было возбуждено из-за песен "Не поздно", "Монолог" и "Не могу", опубликованных в группе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте". Представитель рэпера объяснил, что композиции были написаны до принятия закона об административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Птаха, в свою очередь, рассказал, что, хоть и является автором упомянутых песен, не размещал их в социальных сетях. Он добавил, что его оштрафовали за пиратские версии треков.

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