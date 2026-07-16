Рэпер Птаха заявил, что его оштрафовали за пиратские версии треков

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) заявил РИА Новости, что административный протокол в отношении него был составлен за пиратские версии треков.

"У меня лично нет прав на эти треки, их распространением занимается компания-правообладатель… я звонил им… они сказали, что это пиратские версии… Я лично свои права продал", – сообщил рэпер.

В ходе заседания артист неоднократно подчеркивал, что не обладает авторскими правами и не получает за эти песни деньги. По его словам, он также не имеет отношения к группе, в которой композиции размещались.

Дело в отношении рэпера было заведено в начале июля из-за песен "Не поздно", "Монолог" и "Не могу", размещенных в группе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте". Представитель рэпера заявил, что эти треки были написаны до принятия закона об административной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети.

В результате суд в Москве назначил рэперу штраф в размере 80 тысяч рублей. Птаха был на заседании, но не признал свою вину в правонарушении.

