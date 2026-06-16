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16 июня, 17:35

Шоу-бизнес

Рэпер ICYBANDO оштрафован на 15 тыс руб за пропаганду наркотиков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/icybando_h2h

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера ICYBANDO (настоящее имя – Иван Костин. – Прим. ред.) на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Исполнитель признан виновным в распространении произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах.

Согласно результатам лингвистической экспертизы, в совместном треке исполнителя с Пашей Техником "На детоксе" идет речь о наркотических средствах. Кроме того, положительная оценка наркотиков содержится еще в трех песнях и трех видеофайлах.

По мнению суда, эти произведения по стилю, музыкальному воспроизведению и смысловому значению нацелены на пропаганду употребления наркотических и психотропных веществ, а также аморального образа жизни.

Ранее за пропаганду наркотиков был оштрафован рэпер Ганвест (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.). Размер взыскания составил 70 тысяч рублей. Уточнялось, что тексты его песен "Никотин" и "Бардак", размещенные в соцсети "ВКонтакте", нарушают наркологическую безопасность.

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