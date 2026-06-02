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02 июня, 11:56

Шоу-бизнес

Исполнителя хита Gangnam Style обвинили в махинациях с психотропными препаратами

Фото: legion-media.com/Yonhap News

Южнокорейского певца Psy (настоящее имя – Пак Чэ Сан. – Прим. ред.) обвинили в махинациях с психотропными препаратами. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Korea Times.

Как сообщили в полиции Сеула, Psy доставили в прокуратуру по подозрению в получении психотропных препаратов по рецепту через третьих лиц. В период с 2022 по 2025 год его менеджер и другие лица получали за артиста психотропные препараты "Ксанакс" и "Стилнокс" по доверенности.

Всего в рамках этого дела были арестованы шесть человек, включая Psy, его менеджера и врача, который выписал лекарства.

Согласно действующему южнокорейскому законодательству, только пациент может получать лекарства по рецепту. Нарушения караются тюремным заключением на срок до одного года или штрафом в размере до 10 миллионов вон (6,59 тысячи долларов).

Ранее американский рэпер Wiz Khalifa был объявлен в розыск полицией Румынии по подозрению в хранении наркотиков. Артист появился в разделе "Разыскиваемые лица" на сайте румынских правоохранительных органов. Ему назначили 9 месяцев лишения свободы за хранение наркотиков без лицензии для личного пользования.

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