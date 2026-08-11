Собянин: семь летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву ночью во вторник, 11 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.