"Известия": опасные БАДы с сибутрамином массово продают на маркетплейсах

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На российских торговых площадках обнаружили биологически активные добавки (БАДы) для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин. Такие препараты могут вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и приводить к реанимации, при этом их активно покупают подростки, сообщает газета "Известия".

Исследования в независимых лабораториях подтвердили наличие сибутрамина в четырех популярных средствах: Supressa Fast Metabolism, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и кофе S Figura Slim. В капсулах Supressa Fast Metabolism обнаружено 28,5 миллиграмма вещества, в Ultra Lipo 3 – 37 миллиграммов, а в Mineral Balance – 25,3 миллиграмма на капсулу. Это в 2–3 раза превышает максимальные дозировки, применяемые даже в зарегистрированных рецептурных препаратах с сибутрамином.

Жительница Воронежа рассказала СМИ, что после приема Supressa Fast Metabolism у ее 15-летней дочери появились галлюцинации и резкие изменения поведения. Семья сначала заподозрила употребление наркотиков, однако анализы показали наличие сибутрамина в организме. Девочке потребовалась помощь психиатра и длительное медикаментозное лечение.

Препараты продаются под видом продукции американских и европейских брендов, однако сведения об их производителях не соответствуют действительности. Поставки в Россию организованы через сеть казахстанских продавцов, зарегистрированных в том числе в одном небольшом селе. Эксперты считают, что это может свидетельствовать об использовании номинальных предпринимателей для торговли опасной продукцией.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заблокировали 27,8 тысячи интернет-площадок с информацией о розничной продаже БАД, реализация которых запрещена в России.

Ведомство рекомендовало приобретать БАДы у официальных поставщиков, проверять регистрационные документы и при сомнениях обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43.