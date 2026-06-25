Роскачество выявило кишечную палочку и фальсификат в протеиновых десертах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роскачество выявило кишечную палочку и фальсификат в высокобелковых молочных продуктах. Результаты проведенного исследования опубликованы на сайте организации.

Эксперты проанализировали 10 торговых марок популярных протеиновых десертов: 5 марок мороженого и 5 марок ультрапастеризованных молочных коктейлей. В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что во всех образцах мороженого массовая доля белка была выше, чем в таких же "обычных" продуктах (от 6,9 до 15 граммов против стандартных 2,5–4 граммов).

Также в мороженом O!Life зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов, а в продуктах производителя Bombbar – превышение почти в 5 раз по этому же показателю. Более того, в продукции Bombbar найдены бактерии группы кишечной палочки и присутствует мучнистый привкус.

В мороженом данной компании выявлены незаявленные растительные жиры и ДНК растений, что позволяет классифицировать продукт как фальсификат. Фактическое содержание белка в образце – 6,98 грамма, что ниже заявленных 8,3 грамма

При исследовании молочных коктейлей все торговые марки оказались безопасны с точки зрения микробиологии. Токсичных элементов и растительных жиров в них нет. Однако в продукции компаний Bombbar и Neo найдены незаявленные синтетические подсластители – цикламат натрия и ацесульфам К. В образце Let’s GO обнаружена недостоверная информация о содержании витаминов и минералов.

Лидерами исследования признаны торговые марки Shock milk и Lactica. Они безопасны, соответствуют заявленной пищевой ценности, не содержат консервантов и растительных жиров. Также они получили высшие оценки за вкус.

Уточняется, что наличие пометки на товаре "высокобелковый" часто подтверждается фактическим составом. Но высокий показатель белка не гарантирует качество по остальным показателям: компании нередко умалчивают о подсластителях, завышают содержание витаминов или заменяют молочный жир растительным, уточнили в Роскачестве.

После проведенного исследования организация направила производителям и продавцам соответствующую информацию. После ее получения производитель молочных коктейлей Let’s Go (маслозавод "Пестравский") ввел входной анализ премикса и скорректирует рецептуру. Neo (АО "ВБД") проверил подсластитель с поставщиком и подал заявку на повторные испытания. Bombbar (ООО "ПК Фитнес Фуд") перешел на другое сырье, актуализировал маркировку и направил заявку на повторное исследование.

Производитель мороженого марок O’Life, "ВкусВилл", "Ашан" (ООО "Иль Мио Мороженко") изменил программу контроля, ужесточил мониторинг продукции и провел аудит поставщиков подсластителей. В свою очередь, Bombbar пересмотрел рецептуру и сырье, обновил маркировку, провел санобработку и проверку условий обращения.

Тем временем в пресс-службе PepsiCo выразили несогласие с результатами исследований и назвали их ошибочными. Там указали, что никогда не использовали подсластитель ацесульфам калия.

"Со своей стороны мы провели дополнительный контроль в аккредитованной лаборатории как данного продукта, так и сырья с подтверждением его состава. Состав готового продукта полностью соответствует указанному в маркировке коктейля Neo. Мы также обратились в Роскачество с просьбой провести повторное исследование", – пояснили в пресс-службе.

Пресс-служба Bombbar сообщила, что в рамках внутреннего расследования была инициирована внеплановая проверка производственных линий. Также компания направила образцы из тех же партий в ведущие независимые аккредитованные лаборатории России. Согласно протоколам лабораторий, нарушений микробиологических показателей в подконтрольных образцах продукции нет.

Производитель обратил внимание на то, что причина развития микробиологии в мороженом часто кроется не на заводе, а в магазине – в неправильном хранении товара. В холодильниках все виды десерта зачастую лежат вместе, без деления на отсеки, из-за чего упаковка может деформироваться или порваться при контакте с покупателями.

"Если при этом температура в витрине поднялась выше минус 12 (градусов. – Прим. ред.), продукт начинает подтаивать, что создает условия для размножения бактерий, попавших извне. Мы гарантируем, что на заводах Bombbar строго соблюдаются стандарты температурного контроля (холодовой цепи), и вся продукция отгружается в торговые сети в абсолютно безупречном состоянии", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Роскачестве отметили, что большинство вин в мягкой упаковке, представленных на рынке РФ, не дотягивают до минимальных требований ГОСТа. В ходе исследования 9 из 16 образцов не достигли минимальной оценки стандарта. У многих товаров были выявлены дефекты аромата и вкуса.