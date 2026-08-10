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10 августа, 04:58

Безопасность

Мошенники начали маскироваться под полицейских для проникновения в квартиры

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Злоумышленники начали маскироваться под сотрудников полиции и пытаться проникнуть в квартиры граждан под видом проведения переписи населения или проверки документов. Об этом депутат Госдумы Алексей Куринный сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, их цель – получить биометрические данные жильцов. Задача аферистов – заставить человека открыть дверь, а затем попросить предъявить паспорт и сдать биометрию.

Куринный подчеркнул, что полиция не занимается поквартирным сбором биометрических данных и подготовкой к переписи: у правоохранителей иные задачи, к тому же их рабочая нагрузка и так достаточно высока.

Депутат призвал ни при каких обстоятельствах не открывать дверь людям, представляющимся сотрудниками полиции. Если визитеры все же появились, можно через закрытую дверь уточнить их фамилии, должности, звания, номер отделения и номера жетонов, а затем позвонить в полицию, чтобы проверить достоверность сведений.

Настоящие сотрудники органов внутренних дел без затруднений предоставят запрашиваемые данные и спокойно подождут, пока их личность подтвердят.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали внедрять в свои схемы голосование по вопросам ЖКХ в поддельных чатах. Внутри таких групп появляется сообщение с просьбой проголосовать по той или иной коммунальной теме. Как только человек переходит по ссылке и вводит код из поступившего СМС, аферисты получают доступ к ее аккаунту.

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