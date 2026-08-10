Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/Chalabala

Столичный аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы, однако делает это в режиме согласования с ответственными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что такой формат работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальная информация публикуется на онлайн-табло авиагавани.

Ранее, 9 августа, в аэропорту Внуково уже вводились подобные ограничения. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.