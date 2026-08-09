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09 августа, 20:38

Политика

Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном вполсилы

Фото: whitehouse.gov

Вашингтон ведет переговоры с Тегераном вполсилы, наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Иране. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в телефонном интервью изданию Axios.

"Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном, где огромная инфляция и практически нет денег", – сказал американский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты действуют "без лишнего шума". По его словам, военно-морская блокада усугубила экономический кризис в Исламской Республике.

"Это как шахматная партия", – охарактеризовал Трамп переговоры с Тегераном.

В настоящее время некоторые страны продолжают работать над созданием условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном, уточнил ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, в данный момент Иран не ведет переговоров с США, но стороны обмениваются сообщениями через посредников.

Министр отметил, что диалог не может быть продолжен до тех пор, пока Штаты не прекратят нарушать меморандум об остановке военных действий, заключенный в Пакистане, и не компенсируют ущерб от допущенных нарушений.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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