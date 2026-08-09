Ряд стран работают над возобновлением переговоров Ирана и США

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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что некоторые государства продолжают работать над созданием условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Его заявление опубликовал иранский телеканал Press TV.

"Некоторые страны все еще пытаются создать возможность для возобновления переговоров", – отметил Аракчи.

При этом министр подчеркнул, что диалог не может быть продолжен до тех пор, пока США не прекратят нарушать меморандум об остановке военных действий, заключенный ранее в Пакистане, и не компенсируют ущерб от допущенных нарушений.

Аракчи также уточнил, что в настоящий момент Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, однако стороны обмениваются сообщениями через посредников.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в феврале. Тогда Штаты и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь атаковали Исламскую Республику, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.