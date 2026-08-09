Захарова заявила, что Запад проигнорировал слова немецкого журналиста об убийстве русских

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Запад оставил без реакции реваншистское высказывание немецкого журналиста об убийстве русских. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Немецкий журналист Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских".

Захарова обратила внимание, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

"Осудил ли хоть кто-то на Западе реваншистские заявления потомственного нациста?… Тишина. Гробовая. Потому что для как бы "цивилизованного" мира этот нацистский внучок сказал ровно то, что они все думают, просто назвал это не "нанесением стратегического поражения России", а буквально "убийством русских", – написала дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе многие призывают к тому, чтобы повторить опыт немецкого диктатора Адольфа Гитлера и его приспешников. Более того, считает он, они готовят нападение на Россию с целью нанести ей стратегическое поражение.