08 мая, 12:13

Политика

Лавров рассказал о призывах в Европе повторить опыт Гитлера

Фото: kremlin.ru

В Европе многие не стесняются и призывают к тому, чтобы повторить опыт немецкого диктатора Адольфа Гитлера и его приспешников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании российского МИД.

"В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что власти стран Евросоюза готовят свое население к войне с Россией. По словам журналистов, возрастающая ненависть к российской стороне в Европе предвещает "прямое подстрекательство" и подготовку совести к необходимости военного столкновения.

Кроме того, НАТО активно увеличивает военный потенциал на своих восточных рубежах. Они направлены на милитаризацию Европы и подрыв ее системы безопасности, указывали ранее в МИД России.

Британия создаст единый флот с Европой против России

