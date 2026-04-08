СВР заявила о стремлении ЕС к созданию собственного ядерного оружия

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала для производства ядерного оружия, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России.

Уточняется, что Великобритания и Франция продолжат координировать национальные ядерные доктрины, а в дальнейшем европейцы оформят общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опираясь на Париж и Лондон, а также на финансы и инфраструктуру стран ЕС, которые не обладают ядерным оружием.

Также Евросоюз зарезервирует возможность появления полностью автономного командования ядерными силами. В СВР заметили, что компетенциями и потенциалом к созданию составляющих ядерного оружия обладают Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания.

Кроме того, на территории этих стран есть большое количество ядерного топлива от АЭС. В частности, утверждают в СВР, у европейцев есть возможность выделить из ядерного топлива плутоний, пригодный для создания атомной бомбы. Специалисты ФРГ способны всего за месяц скрытно изготовить плутоний, достаточный для одного взрывного устройства, а за неделю – оружейного урана.

"Обращаем внимание администрации США и руководства всех остальных стран мира на необходимость сделать все возможное, чтобы не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия и неизбежного в таком случае нового витка глобальной гонки ядерных вооружений", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что страны Европы готовятся к войне с Россией. Уточнялось, что стратегические документы Евросоюза предписывают достигнуть полной боеготовности сообщества к 2029 году. Согласно этим планам, конфликт Европы и России возможен в 2030 году, указывали в Будапеште.

