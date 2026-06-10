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10 июня, 21:45

Происшествия

Два уголовных дела возбудили после ДТП с 4 погибшими в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал SHOT

В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела по факту ДТП с автобусом, который насмерть сбил четырех пешеходов в центре города. Об этом сообщается в канале МАХ Следственного комитета РФ.

Как уточняется, дела возбудили по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц.

В настоящее время следователи осматривают место ДТП, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Автобус частного перевозчика столкнулся с автомобилем, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Ленинском районе города 10 июня. В результате погибли четыре человека, включая одного ребенка. Еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.

После случившегося губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

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