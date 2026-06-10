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10 июня, 21:19

Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении семи автомобилей под Тулой

Фото: MAX/"МЧС Тульской области"

Семь автомобилей столкнулись на трассе М-2 в Тульской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, авария произошла около 20:00 на 190-м километре федеральной автодороги. При ликвидации последствий спасатели деблокировали из машины одного пострадавшего.

От МЧС были задействованы пять человек и одна единица техники.

Ранее ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. Автобус частного перевозчика столкнулся с автомобилем, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок.

На место аварии прибыли семь бригад скорой помощи, включая машины реанимации. Кроме того, там работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы.

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